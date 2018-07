Fila para exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. FOTO: Estadão Fila para exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. FOTO: Estadão

Com 20 milhões de habitantes na região metropolitana da Grande São Paulo, é natural que muitos lugares legais em São Paulo acabem juntando bastante gente. Mas o que dizer de um fim de semana cujas principais atrações da cidade – a reabertura do Cine Belas Artes, a exposição do Castelo Rá Tim Bum no MIS e a da artista plástica japonesa Yayoi Kusama no Instituto Tomie Othake – são baseadas em filas gigantescas, de horas e horas esturricando no sol? Parece até piada, né?

É. E virou tumblr: o 1001 filas para evitar em São Paulo, espécie de guia compilado de todos os micos, programas de índio “três cocares” que parece ter se tornado tentar fazer alguma coisa de divertido em São Paulo. A descrição é ótima: “São Paulo: aquela cidade onde a galinhada do Atala é a medida de todas as coisas, tirar selfie é muito top e engarrafamento é estilo de vida”.

Fila para exposição de Yayoi Kusama no Tomie Othake. FOTO: Estadão

Dá até para ouvir os amigos que não são daqui de SP fazendo piada: “E aí, mano, qual o programa do fim de semana?” “Ah, fila daquele restaurante novo, depois fila enorme pro cinema, depois fila na balada…”.

Entre as filas escolhidas pelo 1001 filas (que ainda não tem 1001 indicações, vale dizer), tem os clássicos fãs que esperam semanas na porta de um show, fila pra abertura de loja de departamentos gringa chegando no Brasil, e fila pra comprar ingresso pra Copa.

Por falar em Copa, a seleção já tá há 12 anos na fila. Mais uma pra se evitar em São Paulo.