Às vezes, tudo que um meme precisa para nascer é um mal-entendido. Foi o que aconteceu na noite de ontem com a fotógrafa americana Helena Price, dona da conta @helena no Twitter. Ela vivia sua vida normal, com replies e RTs, quando de repente começou a receber mensagens de muita gente que não conhecia.

I’m literally getting thousands of @ replies for the wrong Helena right now. This is amazing. https://t.co/G5etISxcqm — Helena Price (@helena) February 4, 2014

Tudo graças ao começo de mais uma novela das 9 da TV Globo: Em Família, escrita por Manoel Carlos. Como de costume nas histórias do autor, a trama tem como protagonista uma personagem chamada Helena – o que fez muita gente twittar sem querer para a moça. Até mesmo a Dilma Bolada – a versão caricata da presidente Dilma Rousseff – entrou na parada. “Acho que eu preciso ir para o Brasil, a presidente está falando comigo”, disse Price; ao descobrir que se tratava de um fake, ela comentou: “Estou aprendendo tanta coisa agora!”.

Guys the president of Brazil is tweeting at me. https://t.co/JKshPRav1J I think I need to go to Brazil. — Helena Price (@helena) February 4, 2014

Brazil is telling me that that’s a fake Brazilian president twitter account. I am learning so much right now — Helena Price (@helena) February 4, 2014

Omg I think I’ve become a meme. pic.twitter.com/pK7CSLTN86 — Helena Price (@helena) February 4, 2014

Óbvio que daí pra frente não demorou muito para Helena virar meme – fotos da garota começaram a fazer parte de montagens bem divertidas.

Não é a primeira vez que os brasileiros fazem uma confusão dessas no Twitter: há cerca de quatro anos, uma enxurrada de twitts ofensivos (e em português) começou a aparecer na timeline de Sarah Law Wu, a @sarney. Até hoje, a moça tem de colocar em sua descrição na rede social que não é José Sarney (um advogado brasileiro, segundo ela).