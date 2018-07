Na edição impressa do TV Sem TV do próximo domingo, escolhi como destaque Logorama, que ganhou o Oscar de melhor curta de animação recentemente.

O filme francês é bem interessante, saibam mais abaixo:

***

Em um futuro em que a lei Cidade Limpa não existe, uma perseguição de carros chacoalha a cidade de Los Angeles, na Califórnia. O bandido, Ronald McDonald, está à solta com uma metralhadora na mão e pegando qualquer pessoa como refém, para desespero dos policiais, aqueles bonecos gorduchos da Michelin, que não conseguem alcançá-lo (por que será?). Essa sinopse bem surreal é o resumo de Logorama, Oscar de melhor curta de animação.

O trabalho faz uma crítica ao capitalismo e sobre como as logomarcas tomaram conta de nossa vida – são 3 mil símbolos de empresas pipocando pela tela durante os 16 minutos de duração. O curta tem um visual impactante e é até curioso o fato de nenhuma empresa ter entrado com um processo contra o coletivo francês HI5, que passou os últimos seis anos criando o desenho.

***

PS: No domingo o TV sem TV está com novo visual, assim como o jornal inteiro. Para estrelar o Clica Aqui! da edição nº1 do novo caderno de TV eu convidei o Oscar Filho, do CQC. Também apresento o novo comercial da Pepsi para a Copa do Mundo e uma impagável paródia, a la Star Wars, do clipe de Tik Tok, da Kesha.

Vale a pena gastar uns trocados e conferir!