A Pizza PF tem macarrão, arroz, feijão e salada e custa R$ 70 (para retirada na Batepapo). FOTO: Reprodução/Facebook A Pizza PF tem macarrão, arroz, feijão e salada e custa R$ 70 (para retirada na Batepapo). FOTO: Reprodução/Facebook

O que os olhos não veem, o estômago não sente: já pensou como seria uma pizza recheada com arroz, feijão, macarrão, carne, ovo frito e salada? Não? Pois ela existe, e bem aqui no Brasil: a Pizza “PF” (de Prato Feito, nome comum desse combinado de alimentos tão típicos do brasileiro servidos em bares e restaurantes por aí) ou “Brasileira Cesta Básica” foi criada pela Pizzaria Batepapo, em Guarujá (SP).

Segundo Ricardo dos Santos, “dono, pizzaiolo e faz tudo da pizzaria”, como ele próprio se intitula, a pizza sabor PF contém 12 pedaços distribuídos em 50cm de diâmetro, com “três fatias de arroz (branco ou à grega), três de feijão, três de macarrão e três de mistura e borda de farofa com catupiry”. e é uma invenção recente do estabelecimento da baixada santista, no litoral de SP.

Um frango assado pode ser um bom acompanhamento para uma pizza. Não? FOTO: Reprodução/Facebook Um frango assado pode ser um bom acompanhamento para uma pizza. Não? FOTO: Reprodução/Facebook

“Testamos ontem pela primeira vez, os funcionários adoraram”, diz Ricardo, que avisa que a pizza custa R$ 70 para retirada na pizzaria, e R$ 77 para entrega nas redondezas do município do Guarujá.

A pizzaria existe desde 2007, mas foi na internet que ela criou sua força: há algum tempo, Santos criou uma página no Facebook, dedicada a postar suas pizzas diferentes e gigantes. “O movimento melhorou muito por aqui, o pessoal vem comprar, pede bastante”, conta ele.

Exótica, a pizza com lagostas é uma pedida tropical. FOTO: Reprodução/Facebook Exótica, a pizza com lagostas é uma pedida tropical. FOTO: Reprodução/Facebook

São 25 mil fãs na rede social de Mark Zuckerberg, com postagens que mostram pizzas de tudo que é sabor: além da pizza PF, existem pizzas com sabores doces e salgados juntos, pizzas com melancias, abacaxis, refrigerantes, caranguejos e até mesmo frangos assados.

Caso você queira conhecer a Pizzaria Batepapo, é só visitar a página no Facebook ou ir até a Avenida Dom Pedro I, 1525, no Guarujá. É pra tudo acabar em pizza mesmo.