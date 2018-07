Quantas vezes você já parou para pensar na letra de uma música de amor e reparou que ela não tinha sentido nenhum? Ou melhor, que o que estava escrito fazia sentido, mas apenas quando se está ~inebriado pelas névoas da paixão~?

Pois bem: um grupo de amigos no Twitter reparou nisso um dia ao lembrar grandes refrões do pagode dos anos 90, e brincar com eles tentando fazê-los ter algum sentido. Foi daí que nasceu uma das páginas mais divertidas do Facebook neste 2014 até agora, a Pagodes Funcionais.

Lembra de “Marrom Bombom”, o one-hit wonder d’Os Morenos? Então…

O amante apaixonado de “Tá Vendo Aquela Lua”, do Exaltasamba, deu lugar a um cara muito… racional

E o “Segura o Tchan”, do grupo de axé baiano É o Tchan, virou um hino da família feliz.

Outro clássico do Exaltasamba, “Aí Foi Que o Barraco Desabou”, virou crítica social…

Bárbara, dona da conta @bbbrinks no Twitter, conta que a história começou como uma piada interna. “Foi uma piada interna porque na verdade, não existe nada normal, né? A vida de ninguém é normal. E é isso que as letras de pagode mostram. Especialmente as românticas. E nós estávamos lá, transformando letras que, aparentemente não tinham sentido, em algo mais coerente, “funcional”. Mas a vida de quem é funcional?”, explica ela.

Ela ainda diz que o pagode marcou muito a geração dos anos 90 “porque as letras apresentam uns lances inesperados, né? Uns papo mole, que ninguém cai, como: “Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu.”? Por favor, né?”.

Além dela, “a Thais (@thaisss), o Claudio (@chevaz), e a Aurélia (@lellaneves)”, como apresenta a Bárbara, tomam conta da página, que hoje recebe muitas sugestões de seus mais de 7 mil fãs. Ela conta ainda que o grupo não liga muito para rótulos, e já começou a brincar com letras de axé e sertanejo. “O critério é o que fizer a gente rir”. Salve a zoeira, Bárbara.

Como ninguém é de ferro, nada melhor que acabar esse post lembrando outro clássico do pagode, “Cheia de Manias”. Leitor, me ajuda a segurar a barra que é essa zoeira sem limites?