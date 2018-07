Sim, é isso mesmo que você está lendo: um dos maiores donos da madrugada televisiva brasileira, Amaury Jr. acaba de gravar um rap, em uma ação promocional para uma marca de biscoitos. A música, chamada “#Desenrola”, é um desabafo contra o que não é direto no Brasil, diz ele na descrição do vídeo, e foi composta por Gabriel, O Pensador. (Não é difícil imaginar um “Lôra Burra!” no meio da canção).

Além disso, o homem que tornou o Conrad de Punta del Este um sonho de consumo para muitos também se fantasia durante o clipe, incorporando diversos personagens do high society, incluindo um negro e uma mulher. Não dá pra dizer mais nada: só aperta o play e vai na fé.