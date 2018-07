REPRODUÇÃO

Uma dos cenas mais marcantes da última temporada de Game of Thrones foi a caminhada de expiação de Cersei. Nela, a personagem de Lena Headey é hostilizada pelas pessoas, enquanto gritos de “Shame” (vergonha, em inglês) e o som de um sino permanecem ininterruptos ao fundo.

E a internet, como sempre, não perdeu tempo. Aplicativos, baseados na cena, podem ser encontrados nas lojas de aplicativos de Android e iOS.

O que selecionamos para Android, chamado “Shame Bell – Game of Thrones”, ao balançar o celular, ele reproduz o som, como o sino na série. Ao tocar na tela, os gritos de “Shame” acompanham as badaladas.

A versão para iOS ainda possui a função de “Confess” (confessar, em inglês) ao tocar na tela com dois dedos e outros sons diversos (como “Naked!”, “A siner comes before you!”, “Repentance!”, todas ditas pelo personagem High Sparrow) ao tocar com três dedos.

Com o app, então, as pessoas podem criar uma versão da caminhada de Cersei própria, nos momentos em que amigos e familiares falam ou fazem alguma besteira. Let the zuera begin!