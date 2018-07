Valesca Popozuda s2. FOTO: Reprodução Valesca Popozuda s2. FOTO: Reprodução

A Copa do Mundo de 2014 mal começou, mas já tem algumas marcas registradas durante a sua disputa. Uma delas são os hinos da Copa: não, não estamos falando da tradição do hino à capela, no qual as torcidas continuam a cantar a letra do seu hino até o final mesmo sem o acompanhamento da melodia executada pela FIFA.

Mas sim dos hinos fakes da Copa, compartilhados pelo Facebook e pelo Twitter e imbuídos do espírito de OUSADIA & ALEGRIA que contagia o mundial de futebol disputado em solo tupiniquim. A versão acima do hino do Brasil mostra bem isso. E o que dizer do novo hino dos EUA?

Quem pensou no novo hino de Portugal está de parabéns! E que tal o hino do Japão? Veja mais alguns exemplos geniais logo abaixo.

