Se você, como nós aqui do Link, também não suporta o barulho das vuvuzelas — seja na rua ou no estádio, enquanto a gente vê o jogo — agora dá para escapar do som infernal com uma solução divertida.

No site http://www.vuvuzelasucks.com.br você pode recriar seu próprio som de estádio para substituir o zumbido das cornetas. De base, a boa e velha bateria e o grito da torcida. Dá para temperar com apitos, gritos de gol, fogos de artifício e outros elementos de uma partida de futebol.