Todo fã de Beatles que se preze já fez uma foto atravessando a rua, imitando a capa do disco Abbey Road, lançado pelo quarteto de Liverpool em 1969. Agora, o que dizer quando quatro capivaras fazem o mesmo?

Foi o que aconteceu, sem querer, em Itajaí, no interior de Santa Catarina. O clique foi feito pelo fotógrafo profissional Victor Hugo, que estava indo para uma sessão de imagens para um casamento, e percebeu a coincidência na avenida Beira-Rio, uma das principais da cidade, que sofre com o alto número de roedores na pista. Pelo menos essas daí foram consicentes e resolveram atravessar na faixa (tudum-tss!), em apenas uma feliz coincidência.

Abbey Road foi o último disco a ser gravado pelos Beatles, mas foi lançado antes de Let It Be, que só chegou às lojas em 1970. O álbum contava com sucessos como “Here Comes the Sun”, “Something” e “Come Together”, e se tornou um dos maiores símbolos da história do rock. Abbey Road também é o endereço e o nome do estúdio da EMI em que os Fab Four gravaram seus discos, em Londres.