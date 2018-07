Morando em São Paulo, não é difícil encontrar lanchonetes cheias de cardápios engraçadinhos, tentando fazer o cliente rir (e gastar alguns tostões a mais) com lanches com nomes divertidos.

Mas parece que ninguém vai conseguir ganhar do menu rock’n roll da X-Maru, uma sanduicheria de Joaçaba, em Santa Catarina, que oferece a seus clientes opções como David Boi (com alcatra, calabresa, amendoim, pimentão e shoyu no pão francês), Veget Underground (uma opção vegetariana com champignon), Paul McCarne (com alcatra, catupiry e batata palha) ou um cachorro-quente chamado Dog Marley.



Isso para não falar em preciosidades como Kurt Cobacon, Chicken Science, o yakisoba Black Sobbath, as batatas Fritas Lee, os Ovos Baianos, ou os Sucos & Molhados. Segundo Alexandre ‘Chimaru’ Santos, dono do estabelecimento e músico, “o sonho sempre foi ter uma lanchonete rock’n’roll”, com direito a guitarras sempre presentes no som que sai dos alto-falantes e vários pôsteres de artistas consagrados.

Na última sexta, a X-Maru completou dois anos de existência. Citamos aqui apenas algumas preciosidades do menu da lanchonete catarinense, mas se você é um garoto ou garota esperto (e faminto), aproveite para conhecer todo o cardápio aqui.