O título do post – e do Tumblr mais engraçado da semana – é autoexplicativo: toda criança tem imaginação fértil e sempre cria explicações divertidas demais para responder às coisas do cotidiano. O Coisas que eu achava quando era criança foi criado no começo da semana e tem reunido muitas colaborações inspiradas, de maneira que citar todas elas por aqui seria pouco.

De acordo com uma explicação no próprio blog, a ideia da coleção surgiu após o post no Facebook de um amigo da autora, Ana Paula Freitas, que continha coisas como “o disco ao vivo faz o artista tocar exatamente na hora em que você coloca o disco pra tocar” ou “lavei uma calça com dinheiro no bolso e estou com medo de ser preso” ou ainda “comprar algo “sem entrada” é estranho pois como que vou comprar algo sem entrar na loja?”.

(Eu, por exemplo, quando era criança, achava que toda câmera fotográfica tinha um exército de mini japoneses que moravam lá dentro só para rodar o filme toda vez que a gente tirava uma foto. E aí eles eram de grupos inimigos e tinham seus gritos de guerra, como “Ni-kon” ou “Ca-non”. É, eu sei, eu era uma criança triste).

E você, o que você achava quando era criança? Comente!