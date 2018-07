Jennifer Aniston surge em um vídeo aparentemente para gravar um comercial para uma marca de água, a Smartwater. De cara, vê-se um dos maiores ícones de vídeo viral: Keenan Cahill, aquele garoto que fez gravações de si cantando dezenas de músicas famosas.

Suas caras e bocas ganharam fama e até o Fifty Cent apareceu em um dos seus vídeos (com mais de 25 milhões de visualizações). Jennifer expulsa o menino e com o auxílio de três nerds tenta fazer com o que comercial se torne um viral.

Eles apelam para tudo: animais fofos, bebês dançando, chute em fãs, o cara do Double Rainbow (outro ícone viral), um slow motion sexy e, por fim, dão um nome ao comercial: “Jennifer Aniston Sex Tape”. Será que a receita funciona com qualquer um?