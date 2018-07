Um clichê do jornalismo diz respeito às longas entrevistas com artistas: normalmente, elas são muito bacanas porque dão espaço para o entrevistado exibir suas ideias sem limitação de espaço ou tempo. Mas às vezes incorrem em momentos inexplicavelmente cômicos. Foi o que aconteceu mais uma vez nesse final de semana, na conversa que Lázaro Ramos teve com o rapper Criolo em seu programa Espelho, exibido pelo Canal Brasil.

Os dois estão num barco, discutindo a respeito da desigualdade no Brasil – e a fala de Criolo é bastante séria, até, não fosse a maneira desenfreada como ele expõe seus pensamentos.

Frases incríveis como “O que que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha um tipo A, da fazenda… A gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu?” ou “Tem que dar um ou dois passinhos atrás pra… A alma flutua. O corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora” estão fazendo a alegria da internet nesses dias de Nosso Senhor, além de deixar Lázaro Ramos perplexo.

Lázaro ~perplecto~. FOTO: Reprodução/Canal Brasil

O flow das ideias de Criolo é tão corrido que até chega a lembrar um dos vídeos mais clássicos da história da internet brasileira: o King Size do Rio de Janeiro. Se você nunca viu, fica a deixa.

Caro leitor, seria Criolo o King Size do Grajaú?