Lembram do ator sueco Dolph Lundgren, que ficou famoso há duas décadas pelo papel do boxeador soviético Ivan Drago, em Rocky IV, e por ter sido o He-Man da sofrível versão cinematográfica do desenho? Ele não sumiu não.

O “soldado universal” reapareceu nesta semana em um festival de música na Suécia. O loirão resolveu cantar a Little Less Conversation do rei Elvis e, bem, vejam vocês mesmos.

Que ginga, hein!

* Roubei lá do Ale Rocha