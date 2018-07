Olá!

Bem-vindo de volta ao LOL, o espaço que o Link criou para falar da melhor parte da internet: aquela que faz a gente dar risada.

Voltamos após um longo período de hibernação: se você olhar os arquivos do blog, poderá fazer uma viagem ao passado recente e lembrar grandes momentos da internet entre 2009 e 2012.

Como o nome do blog já diz (LOL é uma abreviação para “laughing out loud”, ou “rindo muito alto”), queremos reunir aqui os memes, os gifs animados, as páginas de humor, os vídeos engraçados e as piadas que fazem da web um lugar mais divertido e interessante, explicando o que são, onde vivem, do que se alimentam e como se reproduzem.

Para nós, humor também pode ser coisa séria – mas, lembre-se: a zoeira, ela não tem limites. Ela é fistáile.