Quantas coisas estranhas você já pesquisou no Google? Agora, imagine se ele fosse uma pessoa: ou melhor, um tiozinho barbado e de óculos que fica dentro de uma sala, com uma mesa, e responde o que você quiser te entregando papéis.

Pois foi o que fez a turma do College Humor, um site americano especializado em humor, esquetes e listas divertidas. Com cerca de dois minutos de duração cada, os vídeos “E se o Google fosse um cara” e “E se o Google ainda fosse um cara” brincam com buscas por sexo, fotos engraçadas, apostas entre amigos e até mesmo debocham do rival Bing (da Microsoft) e da Agência de Segurança Nacional dos EUA, que vigia(va?) os servidores da empresa de busca.

As legendas em português são cortesia de mvPetri.