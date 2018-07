O Streamy Awards, premiação americana dedicada a premiar as melhores séries online, anunciou hoje os indicados da edição 2010 do prêmio. Criado no ano passado pela International Academy of Web Television, o evento pode ser considerado um Emmy das webséries, com troféus dedicados até para categorias técnicas.

Dentre os indicados deste ano, destaca-se o talk-show Between Two Ferns, apresentado pelo comediante Zach Galifianakis (Se Beber, Não Case). O gordinho barbudo desconcerta celebridades, como Natalie Portman e Charlize Theron, em um cenário que traz duas poltronas entre duas samambaias (daí o nome). A popular The Guild, sobre um grupo de viciados em games de MMORPG, é outra que sempre pinta como favorita.

O Streamy Awards acontece no dia 11 de abril, com transmissão (óbvio) exclusiva para a internet.