Que a internet não perdoa, a gente já está cansado de saber. A escola mineira Siec quis mostrar o acesso que seus alunos podem ter à tecnologia na instituição, mas acabou dando um tiro no pé. A ideia era colocar estudantes usando um iPad, mas aparentemente o tablet estava em falta e eles tiveram que se virar com o que tinham à mão. No caso, era um MacBook, o notebook da marca. O resultado foi esse:

As imagens publicitárias foram para o Facebook da escola e, é claro que a bobagem foi logo percebida por quem mais se importa com a internet: a galera da zoeira. O resultado foi esse:

A escola logo foi avisada da lambança e se retratou. Em uma nota oficial (ilustrada pela diretora da instituição, Bê Calixto, com um MacBook em mãos para não contrariar a piada), a Siec esclarece (com caps mesmo): “ERRAMOS NA FOTO!“. A escola pede desculpas e chama o erro “ao veicular imagens de um MacBook Pro fazendo-se passar por um iPad” de “grosseiro”.

Na mesma nota, a escola diz que achou os “‘memes’ super engraçados” e comemora: “SIEC virou notícia. Bocaiuva virou notícia.” E explica: “Apesar do grosseiro erro publicitário cometido, gostaríamos de ressaltar que a falha foi fruto da falta de cuidado da nossa equipe de publicidade, QUE TENTOU UTILIZAR UM LAPTOP PARA ILUSTRAR UM TABLET.”