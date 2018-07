Na semana passada, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, preocupado com a infraestrutura da cidade, pediu aos cariocas que evitassem ir ao centro da cidade de carro – uma região já bastante problemática no que diz respeito ao trânsito, e que recentemente tem visto mudanças de sentido e obras em uma de suas principais vias de acesso, o Elevado da Perimetral. Além disso, é costume do político recomendar às pessoas que evitem sair de suas casas em períodos de alagamento.

As duas sugestões viraram gozação recentemente em um tumblr chamado “Evite o Rio”, que pede aos cariocas que deixem de fazer determinadas atividades “pelo bem da cidade”.

Além do pedido acima, os criadores do tumblr também “fazem” Paes pedir aos cariocas beber menos no Carnaval, para evitar o xixi na rua, ou para fazer o Rio um lugar mais feliz, sugere que os habitantes da Cidade Maravilhosa reclamem menos de suas vidas no Facebook. Sobrou até para o Fluminense: “para minimizar riscos de tapetão, prefeito pede que cariocas evitem vencer o Fluminense”, em menção ao imbróglio judicial que ajudou a rebaixar a Portuguesa e salvou o tricolor carioca da série B.