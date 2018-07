REPRODUÇÃO

Ser imortalizado em uma estátua no Madame Tussauds — o mais famoso museu de cera do mundo — é uma honra para qualquer pessoa. Uma celebridade, porém, não pareceu feliz ao ter suas medidas, texturas e contornos registrados. A gata Tardar Sauce, conhecida mundialmente como Grumpy Cat, mostrou toda sua insatisfação em um vídeo publicado pelo museu, que irá abrigar réplicas idênticas do bichano mal-humorado.

Segundo o Madame Tussauds, serão feitas cinco estátuas diferentes da Grumpy Cat. Cada uma com uma de suas incríveis expressões. Inicialmente, elas ficarão na unidade do museu em São Francisco. Em seguida, irão viajar por outras cinco cidades norte-americanas.

Em um comunicado no site oficial da gata, ela disse: “é realmente uma honra… e eu odeio isso.”

No vídeo abaixo, é possível ver o momento no qual a gata teve medidas registradas pelos artistas do museu.