EFE

No último final de semana, manifestações a favor e contra a retirada da bandeira dos Confederados – símbolo dos pró-escravidão na Guerra Civil americana – esquentaram a capital da Carolina do Sul, nos EUA. Representantes atuais do organização racista Ku Klux Klan, chateados com a retirada da bandeira, de um lado; e do outro representantes de uma nova versão dos Panteras Negras e simpatizantes da causa.

Mas em meio à bagunça toda, tocando um sousafone (espécie de tuba apoiada no ombro), um sujeito fez uma demonstração sutil, pacífica e engraçada satirizando a marcha dos KKKs tocando a Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, e outras músicas típicas de cenas de humor.

Aprecie a atuação desse grande mestre da zoeira:

*Atualização às 17h24 para corrigir informação sobre a música, que se trata de a Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner.