Andy Samberg é a grande revelação do Saturday Night Live nos últimos anos. O humorista de 28 anos é, da nova geração de humoristas do programa, aquele que melhor sabe trabalhar com as novas mídias: os quadros dele no SNL têm um imenso potencial viral na web.

O segredo de Samberg é criar músicas engraçadinhas com videoclipes idem. Esse gênero de piada sempre fez sucesso na atração (vide Adam Sandler e Jimmy Fallon), mas Samberg tem o trunfo de convidar músicos de primeira grandeza para pagarem um mico ao seu lado.

O primeiro foi Justin Timberlake, com My Dick in a Box. Detalhe: a música ganhou um Emmy.

A música fez tanto sucesso que Samberg criou a banda The Lonely Island ao lado de outros dois membros do SNL. O primeiro videoclipes deles foi Jizz in My Pants, sobre ejaculação precoce.

No final de semana, The Lonely Island soltou Boombox, com participação de Julian Casablancas, vocalista do The Strokes. Precisa dizer que o clipe já está entre os mais vistos ao redor do mundo?