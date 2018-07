Teste notou um ponto ‘fraco’ próximo a botão de volume. FOTO: Reprodução/Youtube Teste notou um ponto ‘fraco’ próximo a botão de volume. FOTO: Reprodução/Youtube

Ah, a tecnologia… depois da tática de marketing fail com o disco do U2 que, aparentemente, ninguém queria, o iPhone 6 vive sua segunda crise duas semanas após o lançamento: o novo aparelho da Apple está sendo criticado por aí por entortar facilmente no bolso de seus usuários, o que, é lógico virou motivo para uma série de piadas.

Gata, cuidado: aquilo meio torto no bolso do cara pode não ser um iPhone 6. — Caio Turbiani (@caioturbiani) September 24, 2014

iPhone 6 já pode dançar o Tchan, porque pau que nasce torto nunca se endireita — Lívia Lamblet (@livialamblet) September 24, 2014

Candidato, seu iPhone 6 está torto ou foram apenas suas convicções políticas? — E aí, candidato? (@sabatina2014) September 24, 2014

Até a LG aproveitou para tirar onda, lembrando do seu celular flexível, o G Flex.

E esse kit de reparos do iPhone 6?

The fact that whoever made this was creative enough to add the “U2 Limited Edition” is hilarious to me #bendgate pic.twitter.com/gFeqelAkXV — Billy Moll (@B_the_Moll) September 24, 2014

Já esse usuário mostrou a nova tecnologia da Apple, que a empresa não apresentou, o Flex

Apple updates its website to include new iPhone 6 feature – FLEX #bendgate via: http://t.co/s1MP9ciQ8s pic.twitter.com/hfRTAya9cQ — MattNav (@MattNavarraUK) September 24, 2014

Esse post mostra infograficamente a espessura dos iPhones.

Twitter users are having some fun with iPhone 6 #bendgate today… Image via: @phonedesigner pic.twitter.com/TADbh3ZcSl — The Next Web (@TheNextWeb) September 24, 2014

Esse usuário sugeriu uma nova trilha sonora para a empresa.