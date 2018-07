O Rei Pelé— a nova estrela do Brasil. FOTO: Reprodução/Pennarelo Design O Rei Pelé— a nova estrela do Brasil. FOTO: Reprodução/Pennarelo Design

A ligação entre futebol e música pode não ser exatamente direta, mas é um bocado óbvia: além dos gritos de torcida nos estádios, que vira e mexe adaptam refrões de sucesso da canção popular, não são poucas as músicas que falam sobre futebol, não é mesmo, até mesmo homenageando times e craques?

Mas um designer inglês levou o conceito de “jogar por música” além, e criou uma série de capas de discos de mentira como se grandes craques da bola trocassem as chuteiras pelo microfone. Vários brasileiros foram lembrados na coleção, cujo resultado completo pode ser visto no site oficial do designer James Campbell Taylor. A seguir, o LOL mostra algumas de suas capas favoritas — algumas delas são tão bacanas que a gente fica até curioso em saber como seria o som que sairia desses discos.

O disco do inglês David Beckham faz referência à esposa do jogador, Victoria, que cantava nas Spice Girls.

O disco do inglês David Beckham faz referência à esposa do jogador, Victoria, que cantava nas Spice Girls. FOTO: Reprodução/Pennarelo Design

Zizou, de Zinedine Zidane.

Zizou, de Zinedine Zidane. FOTO: Reprodução/Pennarelo Design

O colombiano Valderrama também foi lembrado.

O colombiano Valderrama também foi lembrado. FOTO: Reprodução/Pennarelo Design

O disco de Zico lembra a capa de ‘Wave’, clássico álbum de Antonio Carlos Jobim.

O disco de Zico lembra a capa de 'Wave', clássico álbum de Antonio Carlos Jobim. FOTO: Reprodução/Pennarelo Design