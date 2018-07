Ok. A internet está obcecada por Keanu Reeves. Prova é que não faz nem uma semana que falamos de um meme dele aqui no LOL. Dessa vez, a interwebs formulou uma teoria bizarra sobre o astro de Matrix: ele seria imortal.

Primeira evidência: o ator não mudou quase nada ao longo dos anos.

Segunda evidência: esse cara aqui embaixo é um ator francês chamado Paul Mounet, que morreu em 1922 sob circunstâncias desconhecidas. O corpo dele nunca foi encontrado. E ele é a cara de Reeves.

A parte esquisita: Keanu Reeves “nasceu” no Líbano — Paul Mounet também. Já existe um vídeo que explica a teoria conspiratória com mais detalhes. Nele, a imortalidade de Keanu é comprovada também por uma estranha semelhança com o imperador Carlos Magno!