Alguém viu por aí uma foto do ator Keanu Reeves comendo uma bolacha, sentado no banco de uma praça, parecendo muito tristonho.

Esse alguém postou essa foto no Reddit. Foi o bastante para surgirem centenas de montagens com a figura. O meme, chamado de Sad Keanu, recorta o ator do banco e o coloca em qualquer outra situação, sem lógica aparente:

Certo, você entendeu o espírito da coisa. Além das montagens, o meme deu origem a um encurtador de URLs, o kea.nu, e a um tumblr que reúne as montagens, Sad Keanu.

De tudo, o mais legal foi essa paródia de ‘Hey there Delilah’, do Plain White T’s. A versão foi feita também por usuários do Reddit e é uma mensagem para Keanu. Um trecho diz “Ei, você, Keanu/ Não se preocupe com os pombos/ Almoce sozinho, triste/ Cara, esse sanduíche parece delicioso/ Feche os olhos/ Fotos suas não são nenhuma surpresa/ É um karma legal.”