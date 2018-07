Goste você ou não das músicas da Lady Gaga, não dá para ignorar o último clipe dela, aqui em cima. Cheio de referências à cultura pop e elementos nonsense, Telephone tem sido um dos vídeos mais vistos do YouTube desde que estreou e um dos mais ‘homenageados’ também. Separei alguns dos vídeos relacionados mais legais que encontrei:

Essa é a versão da Vila Sésamo para Telephone.

Numa paródia com sósias (poderiam ser mais parecidas, as atrizes), coreografia elaborada e letra divertida, descobrimos que Beyonce foi obrigada a fazer o clipe. Em inglês, mas você pode ativar o recurso de legendas automáticas do YouTube e ligar a tradução do Google.

Esse rapaz tem um canal no YouTube em que lê capítulos de Crepúsculo e faz uma espécie de stand-up comedy. Nesse vídeo, ele comenta a letra de Telephone. Também em inglês.