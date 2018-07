O que pode acontecer quando os líderes do G-20 (o Grupo dos 20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia) se reúnem? Discussões sobre economia? Sim. Debates políticos acalorados? Talvez. Coalas? SIIIIM!

Pelo menos é o que ocorreu na manhã do sábado, 15, quando personalidades como Barack Obama, Dilma Rousseff e Vladimir Putin se encontraram em Brisbane. Antes de discutir a vida, o universo e tudo mais, eles tiveram a oportunidade de abraçar coalas. As fotos são maravilhosas.

Já o presidente Barack Obama mostrou que tem estilo ao brincar com animais.

Tanto estilo que seu coala até beijou o coala do presidente australiano, Tony Abbott.

Os comentários da galera do Twitter são maravilhosos, para variar.

Putin’s koala tries to engineer a getaway. President Obama’s koala hugs him then makes out with another koala. #G20 pic.twitter.com/0b6FXwCPNW — Nerdy Wonka (@NerdyWonka) November 15, 2014