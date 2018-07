FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

Depois do desastroso Fuleco (o bichinho era legal, mas o nome, convenhamos, era ridículo), parece que os comitês organizadores do Brasil não aprenderam a lição.

legal que o mascote olímpico é um mix de mico-leão com pikachu. não aprenderam com o mighty Fuleco :/ — André Pase (@andrepase) November 23, 2014

Oba e Eba, Vinícius e Tom e Tiba Tuque e Esquindim são as opções de nomes para os mascotes dos jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a acontecerem em 2016. Inspirados na fauna e na flora brasileira, os mascotes foram anunciados no último domingo à noite, durante o Fantástico, e terão seus apelidos escolhidos em votação popular no site oficial da Olimpíada. Bem… se a votação é realmente popular, talvez fosse o caso de o COI ouvir a galera do Twitter: compilamos algumas das melhores sugestões para os nomes das criaturinhas simpáticas.

Para movimentar a economia brasileira, os mascotes de 2016 irão se chamar Crédito & Débito. — leandro maciel (@leandrojmp) November 24, 2014

Revelados os dois mascotes dos Jogos do Rio pic.twitter.com/jLbNTTeRw2 — hobosexual (@remuly) November 24, 2014

Drible & Dibre pic.twitter.com/frrqlGKdYP

— Pedro Henrique (@phenr) November 24, 2014

Mas a única coisa que brasileiro sabe dar nome é para operação policial. #mascotesolimpicos

— Raphael Bispo (@_raphaelbispo) November 24, 2014

Fuleco dispara para mascote olímpico: “eu sou a diva que você quer copiar” — Céséric Tinoreau (@cesareotinajero) November 23, 2014