Vestir um terno de Mentos. Taí uma boa ideia praquela entrevista de emprego. FOTO: Reprodução/Vine Vestir um terno de Mentos. Taí uma boa ideia praquela entrevista de emprego. FOTO: Reprodução/Vine

Uma das maiores lendas urbanas da internet é aquela que diz que consequências trágicas podem acontecer se você jogar uma bala Mentos dentro de uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola.

Tem gente que não acredita. Mas duvido que passem a não crer mais na Teoria de Mentos™ depois de ver esse vídeo: Harley Morenstein, um maluco da equipe do site de humor Epic Meal Time, vestiu uma roupa cheia de balas Mentos, e mergulhou em um tanque de Coca-Cola. Não contente com isso tudo, ele ainda resumiu a experiência em um vídeo de apenas 6 segundos no Vine. É isso aí.

Pra você que não sabe que história é essa de Coca com Mentos, antes de tudo clique nesse vídeo maravilhoso, que ainda junta a combinação explosiva com uma camisinha e Nutella. Avisamos: não, não é um vídeo pornô, e você pode até chamar o seu chefe pra assistir com você.

A explicação científica é a seguinte: o Mentos, quando entra em contato com a Coca-Cola, tende a aumentar a quantidade de gás presente na garrafa, e acaba por formar mais bolhas. Por ser mais densa que o refrigerante (por causa do açúcar), a bala tende a ir para o fundo da garrafa. Além disso, o Mentos contém ácido cítrico e uma superfície irregular – dois fatores que ajudam na formação de bolhas.

Ah, um aviso: não tente fazer isso em casa.