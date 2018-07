Uma nova zoeira tomou conta do Twitter e nos remete ao bom e velho Windows. Sabe quando você ainda não jogava tudo em um serviço de nuvem, ou se mandava por e-mail ou usava um pen drive… sim, quando você salvava coisas no seu computador. Então, músicas, fotos, power point que sua tia mandou via corrente por e-mail e qualquer outra tranqueira que você nunca mais queria ver na frente: tudo ia para os Meus Documentos.

A saudosa pasta foi relembrada hoje e, como é de praxe, está rolando agora mesmo a disputa pela maior zoeira. Marcas e até políticos já entraram na brincadeira. Veja o sumo da laranja, cuidadosamente selecionado (nem tanto) pela equipe do LOL:

Teve desabafo

meus documentos ?momentos que venci na vida ?esta pasta está vazia — •?*? five years ?•?* (@fenomenouis) 21 julho 2015

Meus Documentos ? Imagens ? Dias em que fui troxa ? Essa pasta está muito cheia — Lennon (@LennonBossa_) 21 julho 2015

Meus Documentos ? Minha Vida ? Emocional ? Expectativas ? Pasta cheia, remova alguns arquivos — Filipe Tois (@FilipeTois) 21 julho 2015

Meus Documentos ? Vergonha na Cara ? Pasta Vazia — Starlord de Caxias® (@LucasAtende) 21 julho 2015

Teve gente falando só verdades

Meus Documentos ? Músicas ? Selena Gomez ? Talento ? Pasta vazia — Dedé (@likecooldemi) 21 julho 2015

Meus Documentos ? Atividades ? O que fiz hoje ? Vários Nadas — luiza com z (@luizalourenco) 21 julho 2015

Reforçamos essa abaixo, porque isso precisa parar

Meus documentos ? Imagens ? Twitter ? Julho 2015 ? Gif ? Minions pic.twitter.com/pOxVpPgQA5 — ~ (@_manuscrita) 21 julho 2015

Reforçando o tweet acima: sério, minions precisam parar

Teve declarações

Meus Documentos ?Amor ?Nós ?Eu e você — MULHERES ? (@MuIheres) 21 julho 2015

Teve indiretas

meus documentos ? miga ? cala ? a ? boca — may (@larrysetlist) 21 julho 2015

Teve até o Ministro da Defesa:

Meus Documentos ? Governos Lula e Dilma ? Geração de Empregos ? 20,4 milhões encontrados — Jaques Wagner (@jaqueswagner) 21 julho 2015

E teve reply:

@jaqueswagner e a pasta ? Caixa Dois ? — Marilzo (@cristianobyl) 21 julho 2015

Teve marca aproveitando a onda:

Meus Documentos ? Passagens ? Promoções ? ? http://t.co/YQ14Rmm2IG — GOL Linhas Aéreas (@VoeGOLoficial) 21 julho 2015

E teve esporro:

@VoeGOLoficial adorei a brincadeira, só não achei promoção dona Gol! #AssimNaoDa — Lorena Storani (@lorenastorani) 21 julho 2015

Aí teve a versão zoeira da Peppa

Meus Documentos ? Meu óculos ? Cadê meu óculos ? Ninguém sai ? Pasta Vazia — Peppa Pig (@aPeppa) 21 julho 2015

E o Flamengo zoando o Botafogo

Meus Documentos ? Botafogo ? Torcida e Títulos ? Esta pasta está vazia — FLAMENGO (@SempreCRF) 21 julho 2015

E está tendo ainda



Acompanha lá!