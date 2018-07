Os ingleses do The Smiths provavelmente são conhecidos no mundo da música como donos de algumas das letras mais melancólicas que já existiram (títulos como “Heaven Knows I’m Miserable Now” ou “Girlfriend in a Coma” podem te convencer disso), mas o que fazer quando suas canções são colocadas a serviço – e no ritmo – do axé brasileiro?

A ideia – incrível e “ORDINÁRIA”, como diria o Compadre Washington – é fruto do DJ Raphael Bertazi, de Pirassununga, no interior de São Paulo. Na página de Bertazi no Soundcloud, dá para achar outros clássicos do rock independente adaptados para a chuva, suor e cerveja do carnaval brasileiro e animar um bloco com gente usando All Star e camisetas de banda, como “Reptilícia” (que recria “Reptilia”, dos Strokes) ou “Ex Dance” (um mashup de “Let’s Dance”, de David Bowie, com “Ex Mai Love”, da cantora paraense Gaby Amarantos).

Os mashups não são exatamente uma ideia nova: resumindo, é quando alguém (um DJ, normalmente) pega pedaços de várias músicas diferentes e une numa só, em um efeito que muitas vezes faz rir. (Falando sério, vale a pena conferir documentários como RIP: A remix manifesto, para entender como eles funcionam). Na página de Bertazi, tem outros exemplos bem legais (e hilários) para entender, como uma junção de Beatles com a “música do Caminhão de Gás”, o encontro de Chapolin Colorado com Mano Brown ou Caetano Veloso dando uma volta no universo de Super Mario. Aperta o play e vai.