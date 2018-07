Sua mãe ou sua tia tem uma máquina de escrever jogada no quartinho de bagunça no fundo de casa e não faz a mínima ideia do que fazer com ela, mas tem dó de jogar fora? Acabamos de encontrar uma utilidade para ela: tocar música. Mais especificamente, um tema que todo fã de cinema está cansado de ouvir.

Pesquisando pela internet, essa menina cheia de surpresas, descobri que tem muita gente que se dedica a programar aparelhos obsoletos para executar grandes canções. É o caso dessa galera de uma universidade polonesa, que nas horas vagas se dedica a fazer música com leitores de disquete (e o apoio de uma placa Arduino). Ouça agora a “Marcha Imperial” de Star Wars em arranjo para dois drives.

Aparentemente, faz parte de um estilo musical que pode ser encontrado por aí por termos como “floppy music” (ou música de disquetes). Entre as minhas favoritas, está essa performance de “Billie Jean”, de Michael Jackson, com uma orquestra de treze leitores de disquete e um disco rígido.

Para você que quiser ouvir mais, selecionamos uma lista com dez clássicos, do rock à música eletrônica (sem trocadilhos), passando por trilhas sonoras de filme e pela música erudita, todos executados por leitores de disquete.

“Call Me Maybe”, Carly Rae Jepsen

“Smells Like Teen Spirit”, Nirvana

“Tainted Love”, Soft Cell

“Canon in D”, Pachabel

“Smoke in the Water”, Deep Purple

Tema de James Bond

“Sweet Dreams”, Eurythmics

“Somebody That I Used To Know”, Gotye

“Welcome to the Jungle”, Guns N’Roses

“One More Time”, Daft Punk