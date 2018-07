Um portal de notícias coreano atribuiu um aumento de 40% na venda de salsichas embaladas individualmente, na Coreia, ao uso dos pedaços de carne como canetas Stylus para iPhones. É que a tela do aparelho só funciona com os dedos ou algum material condutor (como a salsicha). E tirar as luvas no inverno coreano só pra fazer uma ligação deve demandar bastante coragem.

É claro que eles não optaram por uma solução menos esquisita, como checar um dos dezenas de vídeos no YouTube que ensinam a fazer stylus para iPhone com um lápis e papel alumínio.