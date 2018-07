É bonito ver alguém se esforçando para começar uma nova carreira. É mais bonito ainda, na opinião do LOL, quando essa pessoa é Nana Gouvêa, ex-Musa do Botafogo, ex-Casa dos Artistas e ex-Musa da Fórmula Indy, tentando dar prosseguimento em sua vida artística como uma atriz séria. Na semana passada, Nana postou no YouTube um vídeo de um monólogo seu, resultado de aulas e aulas de interpetação. Na opinião do LOL, citando o grande Zé Graça, o resultado é “increbeliavable”.

Pouco se pode dizer do inglês de Nana, falando com pouco sotaque — o que muita gente zoou na internet desde que o vídeo foi lançado. Entretanto, o que dizer de pausas dramáticas como “she was… ” (dez segundos depois) “twelve” e da câmera que faz um movimento horizontal contínuo? Não sei, caro leitor.

Só sei que é mais um grande momento da carreira de mrs. Gouvêa, depois do “adoro hurricanes”.

E um abraço pra quem se lembra do grande tumblr Nana Gouvêa em desastres.