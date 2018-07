Toda premiação cheia de celebridades é um prato cheio para memes, GIFs e piadas internas. No Grammy, que rolou no último domingo, não foi diferente: ao aparecer com um chapéu todo esquisitão, o cantor e produtor Pharrell Williams, que colaborou com os franceses do Daft Punk na música mais bombada de 2013 – “Get Lucky” –virou uma das grandes gags da semana.

A rede americana de fast food Arby’s twittou logo durante a cerimônia, que valoriza os melhores trabalhos da música, pedindo de volta o chapéu utilizado pelo cantor:

Ainda no Twitter, uma galera criou uma conta oficial do adereço, fazendo brincadeiras com o filme Toy Story e outras situações em que ele poderia ser utilizado.

Outra imagem que circulou na internet foi uma comparação com o Chapéu Seletor – um acessório utilizado pelos personagens de Harry Potter que escolhe a que casa da escola de bruxos Hogwarts eles irão pertencer.

O que pouca gente sabe até agora, entretanto, é que o chapéu bizarro não foi uma criação saída diretamente do armário maluco de Pharrell Williams. Ele foi desenhado por Vivivenne Westwood, estilista inglesa que moldou a “moda punk”, sendo a responsável por parte do visual de bandas como os Sex Pistols. Seu então marido, Malcolm McLaren, empresário do grupo que depois se lançou na música, aparece utilizando o acessório em um clipe de 1982, “Buffalo Gals” (algo como “as garotas de Buffalo”). Assista: