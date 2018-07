Produto foi lançado recentemente e têm sido difícil de encontrar – mas nós te ajudamos. FOTO: Reprodução Produto foi lançado recentemente e têm sido difícil de encontrar – mas nós te ajudamos. FOTO: Reprodução

Se você acompanha o LOL há algum tempo, sabe que a gente gosta de uma boa zoeira que envolva comida. Demorou, mas finalmente falamos da Paçoquita Cremosa, uma espécie de “Nutella do doce com amendoim que todo mundo come na festa junina e é muito incrível”. Além de ser cremosa e poder passar no pão, a Paçoquita Cremosa ainda tem uma grande vantagem: não esfarela na hora de comer.

O produto foi lançado recentemente pela Santa Helena, dona da marca Paçoquita, em embalagens de 180 gramas, com preço sugerido de R$ 5,99. Entretanto, encontrá-la por aí tem sido um desafio para muita gente — o que transformou a iguaria em uma verdadeira caça ao tesouro, com lojas online cobrando até R$ 20 por um potinho pequeno.

A Santa Helena diz, em sua página no Facebook, que o produto é distribuído em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Mas os pontos de venda não são muitos, porque o produto ainda é novo.

A empresa disponibilizou em seu site uma lista de pontos de venda da Paçoquita Cremosa, e o pessoal do Catraca Livre juntou tudo isso em um mapa colaborativo do Google Maps, juntando os pontos no estado de São Paulo. Veja aí.