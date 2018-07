A internet deu uma nova cara ao videoclipe. No auge da MTV, na década de 90, eles tinham cara de publicidade e, nos EUA, seus orçamentos eram milionários. Daí veio a crise fonográfica, o YouTube ganhou espaço e os clipes ficaram meio amadores, simplórios. Por isso é curioso assistir à epopeia futurista que o Black Eyed Peas lançou na semana passada.

O grupo pop produziu um curta de 10 minutos para duas músicas: Imma Be e Rocking That Body. É algo tão pretensioso que até o player do clipe é exclusivo da banda. O trabalho passa longe de comparações com Thriller, e vale mesmo por seus efeitos especiais.