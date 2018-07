No começo da semana, ficou famoso na internet um vídeo que mostrava uma produtora pedindo que, pessoas que não se conheciam dessem seu primeiro beijo. Como não poderia deixar de ser, o pequeno curta tem uma trilha sonora fofinha, e, dias depois foi revelado que era “gata, era tudo mentira” – ou melhor, tudo era parte de uma campanha publicitária (não conseguimos ainda descobrir direito de que produto porque o vídeo não deixa pistas, mas “estamos apurando”. Brincadeira: é de uma empresa de roupas).

Não importa: em 4 dias, o vídeo tem quase 50 milhões de visualizações – e gerou algumas paródias incríveis. Um dos mais fofos é a primeira farejada entre… cachorros.

Já um programa de TV da Holanda ficou indignado com a ideia de que era tudo uma propaganda, e resolveu fazer sua prova dos nove, levando o experimento social para as ruas – nada, entretanto, nos garante que também não tenha sido armado. O mesmo teste foi feito pela revista VICE.

Outro favorito do LOL é o que pede para desconhecidos darem o seu primeiro… “soquinho com as mãos”. (Nota: eles não fizeram direito. Depois do soquinho, as mãos precisam explodir!)

Dá para achar uma série de outros vídeos dessa série no YouTube: tem o primeiro peido em casal, a primeira masturbação conjunta e até o primeiro iogurte – esse sim, uma propaganda. Afinal, como dizia a publicidade, o primeiro (insira aqui) a gente nunca esquece.