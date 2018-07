Fontes familiarizadas com o assunto juram que esse é o tamanho real em escala do iPhone. Coitado daquele homenzinho! FOTO: AP Fontes familiarizadas com o assunto juram que esse é o tamanho real em escala do iPhone. Coitado daquele homenzinho! FOTO: AP

Ontem, a Apple lançou o Apple Watch, seu relógio inteligente, e duas novas versões do iPhone, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Disso, provavelmente você já sabe (e já deve até estar contando as moedinhas do seu dinheiro soado para comprar um em… 2015? 2018?). Mas e a zoeira do lançamento, você acompanhou?

É claro que a internet, essa menina marota, não poderia deixar de fazer sua própria brincadeira com os novos dispositivos da Apple. O LOL, em uma curadoria especializada™, selecionou algumas das melhores piadas e comentários sobre os lançamentos. Vamos lá?

Que tal esse Apple Watch orgânico?

falando com o jerry pelo meu relógio da apple pic.twitter.com/oEajdW0Wx2 — savannah (@roadbettwen) September 10, 2014

sera que esse relogio da apple é melhor que o desses rapazes? pic.twitter.com/K7kvZhFFip — Corretor Ortografico (@corretorgrafico) September 9, 2014

Tim Cook, hora de morfar!

acabei de adquirir com exclusividade o novo relógio da apple pic.twitter.com/3yupWLELpO — Berriel, V (@vyktorb) September 5, 2014

Duvido esse relógio da Apple ser melhor que aqueles que dava pra guardar chiclete dentro. E depois tic tac. — Fernanda Pupim (@fepupim) September 9, 2014

Esse apple watch parece o relógio do ben 10 — Arnaldo Branco (@arnaldobranco) September 9, 2014

O verdadeiro relógio da família brasileira é o do Baú, que desperta e fala http://t.co/lOSIvKiQsx — João Paulo B (@jupabelmok) September 9, 2014

Se você estiver com iWatch e um tigre comer seu braço vai dar pra saber onde o tigre está pra sempre — Gustavo Pizzo (@gugtavas) September 9, 2014

Leaked images of Apple wearables pic.twitter.com/YSedUhrz25 — Owen Williams (@ow) September 9, 2014

Vazaram as imagens dos próximos vestíveis da Apple…

guys it’s probably going to be a telephone — Warren Ellis (@warrenellis) September 9, 2014

Antes do lançamento, o escritor Warren Ellis disse: “provavelmente vai ser um telefone, galera”, tentando acalmar os amigos.

iPhone tamanho chinelo, iPhone tamanho skate e iPhone tamanho tábua de passar roupa. — Renato Thibes (@renatothibes) September 9, 2014

Only a man would build a 5.5 inch phallic symbol and call it a 6 Plus. #apple #iphone — Terry Moore (@TerryMooreArt) September 9, 2014

“Só mesmo um homem para chamar algo fálico com 5,5 polegadas de ‘6 Plus'”, disse esse usuário.

“alô mozão, comprei um iphone plus” pic.twitter.com/XkOm6VVOyl — Caio Lima (@caioall) September 9, 2014

olha só o tamanho do iphone 6 comparado com um ser humano pic.twitter.com/TOEjUI437E — thales (@BAGUNZI) September 9, 2014

O iPhone é 6, o Brasil levou de 7, o quadradinho é de 8, o dia é 9, mas só Jesus é 10. — Seu Qualquer (@SeuQualquer) September 9, 2014

Lançado o novo iPhone 6 pic.twitter.com/3Nn3CRf5uZ — segure o tchan (@segureotchan) September 9, 2014