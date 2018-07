Ma oeeeeee! FOTO: Reprodução Ma oeeeeee! FOTO: Reprodução

Os eventos são uma das funções mais aleatórias do Facebook: ao mesmo tempo que são bem úteis para marcar o bar do sábado com os amigos, a pelada do domingo ou o churrascão da turma da firma ou da faculdade, eles são um paraíso para gente querendo te convidar para qualquer coisa – de festas com estilos musicais a promoções de iPhone, bazares, o show da banda do filho da prima da sua avó… enfim. Isso sem falar na finalidade política dos eventos do Facebook, que serviram, por exemplo, para guiar as manifestações de junho de 2013 em todo o Brasil. Agora, entretanto, a zoeira (sempre ela, salve zoeira!) chegou aos eventos do Facebook.

Tudo começou com a política, é claro, com eventos como Despedida da Dilma e Despedida do Alckmin, feitos por opositores desses governantes, que querem vê-los longe de seus cargos. Mas disso para a zoeira foi um pulo: que tal uma Caravana para ir na plateia do programa do Silvio Santos (67 mil confirmados)? Ou um meet & greet com a Mamma Bruschetta, colunista de televisão e celebridades de um programa vespertino da TV Gazeta (1,5 mil confirmados)?

Há ainda quem fazer eventos com algo a aprender, como os tutoriais “para se livrar das garras desse amor gostoso” (2,6 mil confirmados homenageando Chitãozinho e Xororó) e “como ajudar a segurar essa barra que é gostar de você” (<3 Raça Negra). A novela “A Usurpadora”, da grande vilã Paola Bracho, mereceu uma comemoração de Bodas de Prata da gêmea boa da personagem, Paulina Bracho (16 mil confirmados). Outra novela, Malhação, também foi lembrada: banda fictícia de uma temporada antiga da série, a Vagabanda terá um show com mais de 40 mil… presentes?

Em clima de Copa, entre o #nãovaiterCopa e o #vaiterCopasim, teve gente que ficou confuso e mandou um “Vai Ter Cópula” (se você não sabe o que é, procure no dicionário. Por favor. Terá 30 mil pessoas lá depois). E, aproveitando uma frase clássica das discussões de internet, tem gente que acha tudo isso uma grande bobagem e criou a “Pia de Louça Suja Para Lavar” (14 mil confirmados).

E você, que evento maluco você criaria? Conta pra gente do LOL… afinal, a caixa de comentários é que nem a zoeira: não tem limites também. 😉