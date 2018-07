2014 foi um grande ano. Longo. Muito longo. Teve Copa (apesar dos protestos e do #NãoVaiTerCopa, um belo meme político), teve eleições, teve gata falando que não era gata, forninho caindo e carrinhos de rolimã. Como recordar é viver (mas ontem eu não sonhei com ninguém), o LOL aproveita que…

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

…para listar 10 grandes memes desse ano que a gente não deve esquecer tão cedo.

TACALE PAU NESSE CARRINHO, MARCOS

Os garotos por trás do “Tocale pau, Marcos!”FOTO: Reprodução Os garotos por trás do “Tocale pau, Marcos!”FOTO: Reprodução

Uma simples aventura de criança virou uma das marcas registradas do ano. Enquanto brincavam no morro da Vó Salvelina, Marcos e seu primo resolveram gravar um vídeo com um passeio de carrinho de madeira (e uma narração muito inspirada). Além de inúmeras regravações, o tacale pau virou jingle político e até mesmo propaganda para o GP de Fórmula 1 do Brasil. Mazá, Marco Veio!

SEGURA ESSE FORNINHO!

Sobe, desce, empina e rebola.

Toda delícia.

Toda gostosa.

A garota Giovana mal podia esperar que sua coreografia caprichada viraria um dos grandes momentos de 2014. Coitadas de todas as Giovanas (e Giovannas e Giovannis e Giovanes) do Brasil, que tiveram de segurar o forninho o ano inteiro.

BREAK THE INTERNET

Tem certos memes que são tão fabricados que nem tem tanta graça. Mas acabam ficando mesmo assim. É o caso do ~talento~ de Kim Kardashian, que resolveu PARAR A INTERWEBS com sua beleza. O que era para ser só uma chuva de cliques acabou virando uma grande zoeira.

#NÃOVAITERCOPA X VAITERCOPASIM

Tinha muita gente torcendo contra. Muito dinheiro gasto em estádios para times que não tem torcida. E tinha gente insistindo que #NãoVaiTerCopa, ou melhor, que não ia ter copa. Afinal, a culpa é dos apartamentos cada vez menores, que não deixam a gente ter uma copa com cozinha, é tudo junto, né? (tu-dum-tss!)

Brincadeiras à parte, não teve Copa. Teve MUITA Copa. Teve tanta Copa que, se reclamassem, ia ter duas. E ia ser ótimo.

Vai ter Copa sim e se ficar reclamando muito vai ter duas! — Dilma Bolada (@diImabr) May 10, 2014

PODOLSKI É BRASILEIRO

Podolski zoando o amigo que tá aparecendo na TV todo sério. FOTO: Reprodução/Twitter Podolski zoando o amigo que tá aparecendo na TV todo sério. FOTO: Reprodução/Twitter

A Copa de 2014 teve o 7 a 1 e a mordida de Suárez, mas no mundo dos memes ela será lembrada para sempre pela zoeira com o craque alemão Lukas Podolski. Veterano da Copa de 2002 e reserva no time germânico, Podolski veio ao Brasil para curtir e mostrar que tem alemão no samba.

De tanto querer se integrar, acabou virando motivo de piada no Twitter, comprando churrasco grego no centro de São Paulo ou tentando cancelar uma assinatura na NET. Lembre outros grandes momentos de Podolski por aqui.

Bônus Track: MC Gringo, um alemão que resolveu fazer um funk carioquíssimo louvando o escrete de Schweinsteiger (escrevi sem olhar, juro)

BEIJINHO NO OMBRO

“Beijinho no Ombro”, a canção de Valesca (ex-Popozuda), é do fim de 2013, mas foi em 2014 que seu meme ganhou força. Praticamente todo verso da música virou frase pra ser repetida por aí, no Twitter e no Facebook, de “tiro porrada e bomba” a “desejo a todas inimigas vida longa” – isso para não falar na sua amiga que tirou uma foto com um beijinho (o doce de festa de aniversário) no ombro.

Até a presidente Dilma Rousseff não ficou imune ao meme. Que ano, amigos.

SELFIE: DO OSCAR AO TREM

Se 2013 foi o ano da selfie, 2014 foi o ano em que a selfie virou algo ridículo. Do pau de selfie vendido no R$ 1,99 nosso de cada dia até o tweet mais retweetado da história – a selfie do Oscar, não teve quem não pegou esse bonde. Ou melhor: esse trem. Né não?

Ainda teve também essa galera bem louca que quis imitar o King Kong.

HELLO KITTY, A GATA QUE NÃO É GATA MAS É GATA SIM

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

2014 foi um ano tão difícil que até a Hello Kitty teve crise de identidade. Primeiro, foi uma pesquisadora que disse que a Sanrio, empresa responsável pela personagem, declarou que Hello Kitty não era uma gata. Bum! A internet veio abaixo.

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

No dia seguinte, a mesma Sanrio pediu desculpas, e disse que Hello Kitty era uma gata sim, só que com cara de menina. Eu já não entendo mais nada.

ENTORTA, MAS NÃO QUEBRA

A Apple lançou o novo iPhone 6 com muito estardalhaço: afinal, era a primeira vez que a empresa fazia um ~celularzão de tela grande~, e que ainda vinha com tela inquebrável. O que a gente não esperava era que apesar de não quebrar, o iPhone entortava. E como dizia Compadre Washington, “iPhone que nasce torto nunca se endireita“.

ORDINÁÁÁÁÁÁÁÁÁRIO!

ONDA, ONDA, OLHA A ONDA!

Ma oeeeeee! FOTO: Reprodução Ma oeeeeee! FOTO: Reprodução

Mas você não viveu 2014 direito se não aderiu a nenhum evento bizarro no Facebook. Lembra deles?

Chitãozinho e Xororó do lado de Chitãozinho e Xororó. FOTO: Reprodução Chitãozinho e Xororó do lado de Chitãozinho e Xororó. FOTO: Reprodução

Foi uma grande onda maravilhosa que rolou no finzinho de maio, com o Facebook virando um lugar mais amigo, mais fino, elegante e sincero (mas com o azul da cor da água).

Detergente, esponja e vamos lá. FOTO: Reprodução Detergente, esponja e vamos lá. FOTO: Reprodução

Era apenas um prenúncio do que ia rolar com o perfil de Mark Zuckerberg? Sei lá.

Ainda bem que acabou.

Porque como diriam os Beatles, no final, a zoeira que você ri é igual à zoeira que você faz. Ou será que o meu tradutor tá errado?