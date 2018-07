Um dos maiores motivos de brigas na internet são os spoilers. Basta estar no Facebook para sem mais nem menos se deparar com a revelação do final de um filme ou série sem ter perguntado. Que o digam os fãs de Games of Thrones! Nem a presidente Dilma Rousseff escapou de um spoiler sobre o final do seriado britânico “Downton Abbey” informado, por acidente, por um repórter do Estado.

Uma nova página no Facebook resolveu organizar a “contação de spoilers”. Todos os dias a página “Spoiler de Hoje” publica um grande spoiler na sua timeline, para curtir sozinho ou espalhar por aí. A página já mais de 32 mil fãs na rede.

Quer entender como funciona? Então, atenção, que as imagens abaixo contém spoilers!