E a internê recebeu maravilhosamente bem (e não) a notícia de que o pontífice máximo, o sacerdote supremo, o líder da Igreja Católica Romana, o argentino Papa Francisco recebeu um disco do prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Isso porque não se trata de qualquer disco, a essa altura você já deve saber que o político carregou consigo até a Itália um álbum clássico e raro do rap brasileiro: Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC’s, para o Papa Francisco, no Vaticano. Sim. Sim!

O HADDAD DEU UM DISCO DO RACIONAIS PRO PAPA QUE HOMEM MEU DEUS — Fellipe (@felliep) 22 julho 2015





Lista de músicas do álbum:

1) Jorge da Capadócia

2) Gênesis

3) Capítulo 4 Versículo 3

4) Tô Ouvindo Alguém me Chamar

5) Rapaz Comum

6) (Instrumental)

7) Diário de um Detento

8) Periferia é Periferia em Qualquer Lugar

9) Qual Mentira Vou Acreditar?

10) Mágico de Oz

11) Fórmula Mágica da Paz

12) Salve



Reportagem do Estadão explicou que a ideia partiu de um “grupo de jovens da Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, e foi repassada ao coordenador de Políticas para Juventude, Cláudio Aparecido da Silva, amigo de Mano Brown, um dos líderes do grupo”. A história melhora: ele não conseguiu entregar e teve de voltar à capital paulista. Quem ele deixou com a tarefa de concluir a entrega? Seu secretário de Relações Internacionais, ninguém menos que Vicente Trevas. Trevas. Trevas!

Se tem algo q o Haddad manja é de uma boa ZUEIRA RAIZ https://t.co/Yu15mPPN1S — Zedeck, Romenique (@ORomenique) 22 julho 2015

Por falta de palavras, deixo esse tweet:

o papa ouvindo racionais é tipo um mene da vida real — Ana Júlia (@pasavect0i) 22 julho 2015

Esse lembrou do presente dado ao Papa por Evo Morales

o papa ta ouvindo o racionais olhando pro crucifixo de foice e martelo agora e pensando em como mudar as coisas, deixar o mundo melhor — Pedro Moreira (@pedrograca) 22 julho 2015

O clima contagiou as pessoas

no momento ouvindo racionais e fingindo ser o papa — só alex (@Alexsemxandre) 22 julho 2015

Alguns se confundiram com o maravilhoso noticiário recente

@mcanejo eu entendi que o Papa passou curcuma no cd dos Racionais enquanto a Bela Gil e o Datena reduziram a velocidade na marginal — Thiago Franja (@franja_80) 22 julho 2015

Essa pensou em alternativas ao disco

Haddad presenteia Papa com cachorro quente com purê — demonia (@houtpocket) 22 julho 2015

Haddad fez a galera começar a imaginar coisas sobre o Papa

Imagina o Papa ouvindo Racionais bem na hora que o Mano canta "afoga essa vaca dentro da piscina" — Tio Valtinho (@ValtinhoMF) 22 julho 2015

E coisas assim surgiram

Prefeitura de SP dá CD do Racionais a Papa Francisco "Aqui estou mais um dia Sob o calor celibatário da batina" pic.twitter.com/vkX3FW4h1B — Rodrigo Mahs (@cluelessbastard) 22 julho 2015

o papa antes de receber o cd do racionais / o papa depois de receber o cd do racionais pic.twitter.com/lnmL4sLtrc — american psycho (@senhorfilipe) 22 julho 2015

Por fim, depois de decorar as letras de Brown, o Papa deveria conferir o milagre desse ser, que previu em 2013 os fatos de hoje