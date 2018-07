Parecia que as eleições não teriam fim. Diante da disputa presidencial mais acirrada dos últimos anos e que polarizou o País, as redes sociais bombaram e viraram verdadeiro campo de guerra.

O discurso do ódio muitas vezes imperou. Brigas entre eleitores de partidos opostos e uma guerra de acusações tomaram o feed de notícias de todo mundo. E, como consequência, muitas amizades foram desfeitas e um monte de gente se gabou da faxina de amigos feita nas redes sociais.

O Tumblr Coxinha S2 Petralha quer ajudar a acabar com essas diferenças. A página bem-humorada criou uma série de frases divertidas para eleitores do PSDB e PT deixarem o orgulho de lado e fazerem as pazes.

Confira algumas: