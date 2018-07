Agora que está na moda andar com uma correntinha com seu próprio nome no pescoço (tenho visto várias pessoas usando o adorno), nada mais descolado do que usar uma correntinha com a sua @. Isso mesmo: você já pode pendurar seu usuário de Twitter no pescoço e sair por aí exibindo o endereço das suas divagações em 140 caracteres.

O Survival of the Hippest faz correntes, chaveiros, braceletes, tornozeleiras, broches e alfinetes, em prata ou ouro, para gravatas a partir de seu nome de usuário ou de uma tag. Os preços variam entre, em média, 7 e 23 dólares, mais o frete.

Em outro serviço parecido, o Twittabling, dá para escolher a fonte e o comprimento da sua joia, que pode ser confeccionada em prata ou em ouro. Não são só correntinhas: tem anéis, brincos e até aliança, o que pode ser legal se você conheceu seu amor pela internet. Mas o preço varia se seu username passar de 8 caracteres.