Podolski zoando o amigo que tá aparecendo na TV todo sério. FOTO: Reprodução/Twitter Podolski zoando o amigo que tá aparecendo na TV todo sério. FOTO: Reprodução/Twitter

A Copa do Mundo de 2014 ainda nem chegou ao fim, mas já é um dos torneios mais legais da história – pelo menos no que diz respeito aos memes. E o que dizer do meme do craque Lucas Podolski, atacante da seleção alemã, que se acostumou com a cultura brasileira de uma tal forma que até parece que ele veste a camisa canarinho?

Foi o próprio Podolski, tuitando em português, quem mandou essa real pra gente:

O tweet do atacante (que não esteve nos 7×1 da última terça-feira) acabou virando uma grande onda de mensagens, imaginando o que o craque faria se morasse no Brasil, como qualquer um de nós. Aqui segue uma seleção dos favoritos do LOL.

Podolski levando Itaipava pro churrasco e bebendo Heineken — eva_no flow (@evauviedo) July 11, 2014

Podolski usando o cartão transporte para pagar a tarifa domingueira no biarticulado. — Prefeitura Curitiba (@Curitiba_PMC) July 11, 2014

Podolski citando O Pequeno Príncipe no STJD — Martín Fernandez (@mart_fern) July 11, 2014

Podolski desde ontem no telefone tentando cancelar a assinatura da @NEToficial — Seleção Canarinho (@CornetaSelecao) July 11, 2014

Podolski tão brasileiro que vai se despedir do Brasil assim: desculpa qualquer coisa! #PodolskiFacts — Gustavo Berocan (@RubruNegru) July 11, 2014

Podolski vendo um outro Podolski sendo contratado pro seu time e passa a se chamar Podolski Pernambucano. — Bruno Hoffmann (@BrunoHoffmann_) July 11, 2014

Podolski comendo um churrasco grego no centro enquanto espera a senha pra tirar a 2ª via da carteira de trabalho no Poupatempo — Menina Andréa (@MeninAndrea) July 11, 2014

Podolski não tem nada contra, inclusive tem amigos que são — Martín Fernandez (@mart_fern) July 11, 2014

Podolski fazendo piada de “é pavê ou pacumê”, perguntando pro sobrinho “e as namoradas?” e comentando notícia de portal xingando petralhas. — Alexandre Inagaki (@inagaki) July 11, 2014

Podolski compartilhando que dá pra comprar 20 barra com o preço de 1 ovo de Páscoa — Gio (@giovsr_) July 11, 2014

Podolski dizendo que a melhor pizza do mundo é a de São Paulo. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 11, 2014

Podolski olhando no google pra escrever Schweinsteiger certo — Lucas Baranyi (@_baranyi) July 11, 2014

Podolski convida os brasileiros a conhecerem a sua fundação beneficente e diz: “Não repara na bagunça, não deu tempo de dar uma geral”. — Ricardo Henriques (@calhau) July 11, 2014

Podolski vendo o Datena de cueca na TV e dizendo: “Faz isso não, brother!” — Mauricio Stycer (@mauriciostycer) July 11, 2014

Podolski bolado que o metrô da Paulista chama Consolação e o da Consolação chama Paulista — Lucas Baranyi (@_baranyi) July 11, 2014

Podolski adicionou 12 fotos ao álbum PORTO FOI MÁGICOOOOOOOO — Gio (@giovsr_) July 11, 2014

E as contribuições da equipe do Link ao meme:

Podolski correndo no metrô pra pegar a integração da Linha Amarela antes da meia noite — Bruno Capelas (@noacapelas) July 11, 2014

Podolski chamando tudo que é branquelo de “alemão” — camilorocha (@camilorocha) July 11, 2014