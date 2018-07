Não podemos negar que a influência da língua inglesa no nosso dia a dia é gigantesca. Entretanto, às vezes a situação acaba passando dos limites, com muita gente usando palavras em inglês no meio de uma frase em português, quando essa palavra tem um equivalente na nossa língua nativa. Ou vai dizer que você nunca ouviu alguém falar que “tinha um job“, que ia “fazer uma call“, que a empresa “ia startar um novo produto” ou recebeu um conselho dizendo que era importante fazer o networking.

É pensando nesse tipo de situação ridícula que surgiu o Tumblr Português para Executivos, fazendo piada com a ideia de que hoje, para ter um bom emprego, é preciso falar várias línguas – e muita gente acaba se esquecendo do português (sem bigodes, schifaizfavoire). For your information, mais um tumblr bonito, lindo e joiado com o selo LOL de approve.