Há exatos 10 dias, a Apple apresentava seus novos iPhone 6 e 6 Plus ao mundo. A ansiedade dos fãs em colocar as mãos em um desses ficou evidente no novo recorde de pré-venda dos aparelhos: foram 4 milhões só no primeiro dia. É.

Mas esta sexta-feira marca o dia de maior alegria dos applemaníacos. É quando após passar horas em filas ao redor do mundo, debaixo de chuva, neve ou sol, eles podem ser os primeiros de fato a gastarem seu precioso dinheiro com o eletrônico.

Um cara chamada Jack se tornou o primeiríssimo dono de iPhone 6 da cidade de Perth, na Austrália. É motivo de muita alegria, não é mesmo? Foi tanta emoção que ele mal pode se controlar e… bem, mostrou ao mundo o que acontece com todos os celulares, sejam eles iPhones super-poderosos ou outros mais humildes.

Os caras da fila (veja no vídeo da Perth News Today abaixo) mostraram que, ao fim e ao cabo, os últimos serão os primeiros… a rir do primeiro.

Murilo Roncolato